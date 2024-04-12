Касым-Жомарт Токаев принял председателя парламента Грузии



Шалва Папуашвили выразил благодарность Главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом Председателя Парламента Грузии в Республику Казахстан.



Шалва Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, Спикер грузинского Парламента поддержал инициативу Главы нашего государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).