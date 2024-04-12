Мэр Сергей Шелест посетил омские три школы, где идет капремонт

В Центральном округе в школе № 91 подрядчиком выступило ООО «ДАНстрой». Это же компания занимается капитальным ремонтом школы № 3 — работы на этом объекте уже подходят к завершению. Объект довольно сложный — сейчас проектировщики думают о том, как конструкции придать необходимую жесткость.