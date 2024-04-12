Мэр Сергей Шелест посетил омские три школы, где идет капремонт

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с прокурором города Павлом Поповым посетили три школы, где идет ремонт в рамках президентского проекта по капитальному ремонту. О результатах и ходе ремонтных работ мэр рассказал в телеграм-канале.
Капремонт школы № 21 на Левобережье проводит ООО «Омск Сайдинг Инвест». Сейчас в образовательном учреждении завершаются демонтажные работы. С приходом плюсовых температур строители приступят к фасаду, крыше и окнам.
Сергей Шелест обсудил со строителями необходимость сохранения зеленых насаждений — он отметил, что на территории школы растут красивые ели. В целом мэр оценил ход капремонта положительно.
ООО «АТ-Строй» занимается школой № 133 в Советском округе.
— Кирпичное здание 1965 года постройки требовало внимания и хорошо, что у нас — с подачи главы государства Владимира Владимировича Путина — есть возможность ее отремонтировать, — отметил Сергей Шелест.
Сейчас в школе рабочие укрепляют стены и демонтируют старые окна. Строители работают без выходных — подрядчик понимает важность скорости производимых работ и что они должны быть качественно выполненными.
В Центральном округе в школе № 91 подрядчиком выступило ООО «ДАНстрой». Это же компания занимается капитальным ремонтом школы № 3 — работы на этом объекте уже подходят к завершению. Объект довольно сложный — сейчас проектировщики думают о том, как конструкции придать необходимую жесткость.
Сергей Шелест отметил, что каждая школа уникальна. В каждом случае приходится принимать определенные решения для того, чтобы получить ожидаемый результат.