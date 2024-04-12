Кочанова избрана председателем Совета Республики восьмого созыва

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва избрана Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
Хоменко избран заместителем председателя Совета Республики восьмого созыва
Председатель Совета Республики избрана тайным голосованием с использованием бюллетеней во время первого заседания первой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва. Кандидатуру Натальи Кочановой члены Совета Республики своим выбором поддержали единогласно.
Выдвигая кандидатуру Натальи Кочановой на должность председателя Совета Республики, член Совета Республики Михаил Русый охарактеризовал ее как человека дела.
«Возглавив Совет Республики, она подняла на новый высокий уровень значимость верхней палаты парламента по уровню эффективности принятия решений, по участию членов Совета Республики во взаимодействии с местными органами власти по решению насущных вопросов. За короткое время ей также удалось поднять на новый уровень женское движение в Беларуси, работу с молодежью. Я уверен, что Наталья Ивановна обеспечит выполнение тех требований, которые перед нами будут поставлены Президентом и народом», — отметил Михаил Русый.
Наталья Кочанова заверила членов Совета Республики, что приложит все свои силы, знания и опыт во благо народа и нашей страны.
«На встрече с парламентариями седьмого созыва Президент дал высокую оценку нашей работе. И нам эту планку нельзя опускать. Надо работать так же, преумножая те достижения, которые оставили нам коллеги из предыдущих созывов», — подчеркнула спикер.