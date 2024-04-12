Кочанова избрана председателем Совета Республики восьмого созыва

«Возглавив Совет Республики, она подняла на новый высокий уровень значимость верхней палаты парламента по уровню эффективности принятия решений, по участию членов Совета Республики во взаимодействии с местными органами власти по решению насущных вопросов. За короткое время ей также удалось поднять на новый уровень женское движение в Беларуси, работу с молодежью. Я уверен, что Наталья Ивановна обеспечит выполнение тех требований, которые перед нами будут поставлены Президентом и народом», — отметил Михаил Русый.