Паводки, пожары и землетрясения. Токаев заявил о системных проблемах в сфере ЧС

«Важно максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата. Наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства. Она должна служить обществу и стране, а, значит, носить не абстрактный, а прикладной характер, приносить пользу в повседневной жизни. Сама жизнь подтверждает, что отсутствие научного подхода чревато тяжелыми негативными последствиями», — обратился к участникам заседания Нацсовета по науке и технологиям Президент страны.