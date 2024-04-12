Паводки, пожары и землетрясения. Токаев заявил о системных проблемах в сфере ЧС

Глава государства заявил о том, что в Казахстане будут последовательно укреплять потенциал отечественной науки, создавать условия для широкого внедрения инноваций во всех сферах жизни. Но для этого предстоит решить ряд актуальных задач.
«Важно максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата. Наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства. Она должна служить обществу и стране, а, значит, носить не абстрактный, а прикладной характер, приносить пользу в повседневной жизни. Сама жизнь подтверждает, что отсутствие научного подхода чревато тяжелыми негативными последствиями», — обратился к участникам заседания Нацсовета по науке и технологиям Президент страны.
Глава государства заявил, что масштабные паводки, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций.
«Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения. Ситуация требует кардинального изменения подходов к работе», — отметил Касым-Жомарт Токаев.