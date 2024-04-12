Наталья Кочанова снова избрана председателем Совета Республики

Она была председателем Совета Республики и прошлого, седьмого созыва.
Кочанова была избрана в новый созыв СР от Минска.
Ранее она занимала пост главы Администрации президента и заместителя премьер-министра.
Наталью Кочанову 12 апреля по результатам тайного голосования избрали председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Об этом сообщила пресс-служа верхней палаты парламента.
Она была председателем Совета Республики и прошлого, седьмого созыва.
Кочанова была избрана в новый созыв СР от Минска.
Ранее она занимала пост главы Администрации президента и заместителя премьер-министра.