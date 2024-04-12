Александр Гусев про оповещения об угрозе атаки БПЛА: «Мы точно не перестраховываемся»

— Мы в этом вопросе точно не перестраховываемся, — заверил губернатор. — Если наши коллеги из Минобороны видят, что беспилотники летят на Белгород или Курск, мы опасность не объявляем. Если же нам сообщают, что курс пролегает по Воронежской области, тогда следует оповещение воронежцев.