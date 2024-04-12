Александр Гусев про оповещения об угрозе атаки БПЛА: «Мы точно не перестраховываемся»

К эфиру от воронежцев поступило более 700 вопросов, наибольшее их число касалось вопросов ЖКХ, ремонта дорог, строительства социальных объектов. Одним из первых прозвучал вопрос о практически ежедневных предупреждениях об угрозе опасности атаки БПЛА.
— Мы в этом вопросе точно не перестраховываемся, — заверил губернатор. — Если наши коллеги из Минобороны видят, что беспилотники летят на Белгород или Курск, мы опасность не объявляем. Если же нам сообщают, что курс пролегает по Воронежской области, тогда следует оповещение воронежцев.
Губернатор отмечает, что большая часть оповещений не приводит к работе ПВО. В большинстве своем летящие на территорию региона объекты ликвидируются системами РЭБ. То есть беспилотники просто падают.
— Снег сошел, мы находим десятки таких объектов. Нам ежедневно поступают от жителей такие сообщения. Прошу всех относиться к предупреждениям с пониманием, и быть настороже.