Предупреждение паводков и землетрясений в Казахстане: усилить научный подход — Токаев

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Президент Казахстана на заседании Совета по науке и технологиям озвучил ряд задач, которые предстоит решить для развития отрасли, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана — Sputnik).
И первой из них Касым-Жомарт Токаев назвал прогнозирование техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата.
Наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства, заявил глава государства.
«Она должна служить обществу и стране, а, значит, носить не абстрактный, а прикладной характер, приносить пользу в повседневной жизни», — уверен президент.
Масштабные паводки, подчеркнул он, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций.
«Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем», — признал президент.
В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения.
Ситуация, уверен глава государства, требует кардинального изменения подходов к работе.
Между тем количество стихийных бедствий растет с каждым годом и во всем мире, констатировал он.
По его словам, 1980−1985 годах в мире было зафиксировано около 1700 катастроф, а в 2010—2015 годах их количество превысило 3700.
«Это представляет серьезную угрозу для всего человечества. Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука», — считает он.
Президент подчеркнул, что дал поручение восстановить гидромелиоративно-строительного института в Таразе.
«В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом», — напомнил президент.
Он также подчеркнул о поручении провести в Алматы специальное сейсмологическое исследование.
«Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух», — поделился глава государства.
И заниматься этим будут не только профильные министерства и акиматы, которые должны пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
«В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее. Еще раз повторю, госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Это крайне важная задача», — заявил президент.
Решения, подчеркнул он, должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься.