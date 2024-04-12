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Предупреждение паводков и землетрясений в Казахстане: усилить научный подход — Токаев

Сама жизнь подтверждает, что отсутствие научного подхода чревато тяжелыми негативными последствиями.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. Президент Казахстана на заседании Совета по науке и технологиям озвучил ряд задач, которые предстоит решить для развития отрасли, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана — Sputnik).

И первой из них Касым-Жомарт Токаев назвал прогнозирование техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата.

Наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства, заявил глава государства.

«Она должна служить обществу и стране, а, значит, носить не абстрактный, а прикладной характер, приносить пользу в повседневной жизни», — уверен президент.

Масштабные паводки, подчеркнул он, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций.

«Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем», — признал президент.

В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения.

Ситуация, уверен глава государства, требует кардинального изменения подходов к работе.

Между тем количество стихийных бедствий растет с каждым годом и во всем мире, констатировал он.

По его словам, 1980−1985 годах в мире было зафиксировано около 1700 катастроф, а в 2010—2015 годах их количество превысило 3700.

«Это представляет серьезную угрозу для всего человечества. Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука», — считает он.

Президент подчеркнул, что дал поручение восстановить гидромелиоративно-строительного института в Таразе.

«В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом», — напомнил президент.

Он также подчеркнул о поручении провести в Алматы специальное сейсмологическое исследование.

«Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух», — поделился глава государства.

И заниматься этим будут не только профильные министерства и акиматы, которые должны пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

«В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее. Еще раз повторю, госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Это крайне важная задача», — заявил президент.

Решения, подчеркнул он, должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься.