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Владимир Путин присвоил звание Героя России уральскому космонавту

Еще один космонавт из Екатеринбурга получил орден Гагарина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в День космонавтики 12 апреля присвоил звание Героя России космонавту Андрею Федяеву из города Серов Свердловской области. Также этого высокого звания удостоился его коллега Дмитрий Петелин.

В этот же день согласно указу Орден Гагарина получил космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сергей Прокопьев стал Героем России в 2022 году, сейчас он получил очередную награду.

Отметим, что Андрей Федяев находился на МКС в период с марта по сентябрь 2023 года в составе экипажа космического корабля Crew Dragon. Космическая экспедиция продолжалась 186 суток.

Путин Владимир