Владимир Путин присвоил звание Героя России уральскому космонавту

Президент России Владимир Путин в День космонавтики 12 апреля присвоил звание Героя России космонавту Андрею Федяеву из города Серов Свердловской области. Также этого высокого звания удостоился его коллега Дмитрий Петелин.
В этот же день согласно указу Орден Гагарина получил космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Сергей Прокопьев стал Героем России в 2022 году, сейчас он получил очередную награду.
Отметим, что Андрей Федяев находился на МКС в период с марта по сентябрь 2023 года в составе экипажа космического корабля Crew Dragon. Космическая экспедиция продолжалась 186 суток.