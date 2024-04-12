Граждане Молдавии не позволят объединить страну с Румынией, заявил Додон

КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Граждане Молдавии не позволят Бухаресту реализовать сценарий объединения республики с Румынией, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон, в эфире видеотрансляции в соцсетях.
В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция парламента требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии «Действие и солидарность».
«Послушайте, что говорит премьер Румынии: “Мы хотим объединения с Молдавией, это наша земля”. Умерьте свои аппетиты, господин премьер-министр. Это наша земля, не ваша! Мы, граждане Молдавии, не позволим реализоваться вашим сценариям», — заявил Додон.
Он подчеркнул, что Молдавия — независимая, суверенная страна, где «у власти находятся временщики», которые и сами являются румынскими гражданами.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.