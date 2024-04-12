Нюта Федермессер назвала Нижегородскую область лихим регионом

Нижегородская область — открытый, новаторский, я бы даже сказала «лихой» регион, заявила сегодня, 12 апреля, на открытии IV научно-практической конференции «Ценность каждого» Нюта Федермессер, советник губернатора Нижегородской области по социальной политике.
Она отметила, что в Нижегородской области за последние годы появилось сопровождаемое проживание, когда подопечные вышли из психоневрологического интерната (ПНИ) и живут самостоятельно, реализуется проект «Ступени», где шаг за шагом подопечные ПНИ приобретают новые знания, встраиваются в обычную жизнь, а в региональном парламенте рассматривается законопроект о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями. В области действует единственная в стране независимая «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
— За счет открытости региона изменения происходят быстрее, чем где бы то ни было. Теперь все люди, которые проживают в интернатах, знают: кому-то есть до них дело, — сказала Федермессер.
Участникам конференции прислали свои приветствия нижегородский губернатор Глеб Никитин, уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Конференция продлится два дня, в течение которых участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Оренбурга, Пскова и Нижнего Новгорода в форматах пленарных заседаний, круглых столов и практических семинаров будут обсуждать социальные, правовые и прочие аспекты жизнеустройства людей с ментальными нарушениями. Также предусмотрена экскурсия по выставке «ПНИ. Самая закрытая выставка России».