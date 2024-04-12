Нюта Федермессер назвала Нижегородскую область лихим регионом

Она отметила, что в Нижегородской области за последние годы появилось сопровождаемое проживание, когда подопечные вышли из психоневрологического интерната (ПНИ) и живут самостоятельно, реализуется проект «Ступени», где шаг за шагом подопечные ПНИ приобретают новые знания, встраиваются в обычную жизнь, а в региональном парламенте рассматривается законопроект о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями. В области действует единственная в стране независимая «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».