Владимир Путин наградил медалями 19 воронежских медиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 19 воронежских работников сферы здравоохранения медалями Луки Крымского. Государственные награды присвоены с формулировкой «за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».
Медалями отмечена работа медиков Воронежской областной детской клинической больницы (ВОДКБ) № 1. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 апреля.
Награждены:
Татьяна Аничкина — старшая медсестра ВОДКБ № 1;
Анастасия Басиева — медсестра ВОДКБ № 1;
Юлия Блинова — заведующая отделением ВОДКБ № 1;
Наталья Брежнева — врач детского консультативно-диагностического центра ВОДКБ № 1;
Лариса Булавацкая — медсестра ВОДКБ № 1;
Людмила Гусева — медсестра ВОДКБ № 1;
Маргарита Дериенко — медсестра ВОДКБ № 1;
Марат Закиров — заведующий отделением ВОДКБ № 1;
Егор Кондрыкинский — врач ВОДКБ № 1;
Маргарита Крюкова — врач детского консультативно-диагностического центра ВОДКБ № 1;
Антон Мащенко — заведующий отделением ВОДКБ № 1;
Елена Мещерякова — медсестра ВОДКБ № 1;
Светлана Попова — медсестра ВОДКБ № 1;
Людмила Рахманова — медсестра ВОДКБ № 1;
Елена Саблина — старшая медсестра ВОДКБ № 1;
Анна Стороженко — врач ВОДКБ № 1;
Людмила Стукалова — врач ВОДКБ № 1;
Наталья Тюльпина — старшая медсестра ВОДКБ № 1;
Оксана Яковлева — медсестра детского консультативно-диагностического центра ВОДКБ № 1.
ИА «Воронеж» писало, что тем же указом Владимир Путин присвоил Елене Михайловне Шишкиной из Воронежской области почетное звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.