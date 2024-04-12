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Владимир Путин наградил медалями 19 воронежских медиков

Высоко отмечен профессионализм сотрудников ВОДКБ № 1.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 19 воронежских работников сферы здравоохранения медалями Луки Крымского. Государственные награды присвоены с формулировкой «за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

Медалями отмечена работа медиков Воронежской областной детской клинической больницы (ВОДКБ) № 1. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 11 апреля.

Награждены:

Татьяна Аничкина — старшая медсестра ВОДКБ № 1;

Анастасия Басиева — медсестра ВОДКБ № 1;

Юлия Блинова — заведующая отделением ВОДКБ № 1;

Наталья Брежнева — врач детского консультативно-диагностического центра ВОДКБ № 1;

Лариса Булавацкая — медсестра ВОДКБ № 1;

Людмила Гусева — медсестра ВОДКБ № 1;

Маргарита Дериенко — медсестра ВОДКБ № 1;

Марат Закиров — заведующий отделением ВОДКБ № 1;

Егор Кондрыкинский — врач ВОДКБ № 1;

Маргарита Крюкова — врач детского консультативно-диагностического центра ВОДКБ № 1;

Антон Мащенко — заведующий отделением ВОДКБ № 1;

Елена Мещерякова — медсестра ВОДКБ № 1;

Светлана Попова — медсестра ВОДКБ № 1;

Людмила Рахманова — медсестра ВОДКБ № 1;

Елена Саблина — старшая медсестра ВОДКБ № 1;

Анна Стороженко — врач ВОДКБ № 1;

Людмила Стукалова — врач ВОДКБ № 1;

Наталья Тюльпина — старшая медсестра ВОДКБ № 1;

Оксана Яковлева — медсестра детского консультативно-диагностического центра ВОДКБ № 1.

ИА «Воронеж» писало, что тем же указом Владимир Путин присвоил Елене Михайловне Шишкиной из Воронежской области почетное звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Путин Владимир
медицина