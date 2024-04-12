Губернатор рассказал о положительных перспективах экономики Воронежской области

— Люди сплотились вокруг руководства страны в преодолении тех сложностей, которые мы испытываем. Наверное, уже можно говорить, что лозунг «Все для фронта, все для Победы» становится смыслом жизни и стилем жизни для многих, не только для волонтеров, но и тех, кто в частном порядке поддерживает проведение спецоперации, наших воинов. Произошло настоящее народное единение. Это главный итог проведения двух лет специальной военной операции, -заключил Александр Гусев.