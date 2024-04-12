Губернатор рассказал о положительных перспективах экономики Воронежской области

В 2023 году в Воронежскую область были привлечены инвестиции в сумме 380 млрд рублей. Рост увеличения промпроизводства составил 4,5%, активно развивается бизнес. Несмотря на беспрецедентные санкции и проведение СВО, власти не видят рисков для существенного падения производства на территории области. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал в ходе прямого эфира 12 апреля.
Он ответил на вопрос воронежцев, как повлияла специальная военная операция на экономику и развитие области в целом. По словам главы региона, сложности есть, в каких-то направлениях требуется переориентироваться на новые рынки, но в целом ситуация не критическая.
— Мы в меньшей степени испытываем внутренние перестроечные процессы, потому что у нас нет крупных монополистских областей экономики, на которых был бы завязан результат работы. Да, трудности есть, но результаты неплохие. Мы по всем отраслям видим экономический рост — в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве. Растет и внутреннее потребление, — заверил Александр Гусев.
И подчеркнул — прогадали все те, кто надеялся на крах экономики России.
— Наши руководители, работники сумели оперативно подстроиться и противостоять негативному влиянию, санкциям, — сказал губернатор.
И добавил, что решения, которые принимаются сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, находят поддержку у максимального числа граждан РФ. Тому пример — рекордная явка на прошедших выборах, в том числе и в Воронежской области. Это подтверждает консолидацию общества.
— Люди сплотились вокруг руководства страны в преодолении тех сложностей, которые мы испытываем. Наверное, уже можно говорить, что лозунг «Все для фронта, все для Победы» становится смыслом жизни и стилем жизни для многих, не только для волонтеров, но и тех, кто в частном порядке поддерживает проведение спецоперации, наших воинов. Произошло настоящее народное единение. Это главный итог проведения двух лет специальной военной операции, -заключил Александр Гусев.