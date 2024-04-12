Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций

«Совет ЕС утвердил сегодня директиву предусматривающую минимальные правила, применяемые на уровне ЕС, касающиеся нарушений или обхода санкций ЕС в государствах-членах. Некоторые действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах», — указывается в документе.
Сообщается, что под преступления теперь подпадают, к примеру, нарушения запрета на поездки, реализации имущества, которое должно находиться под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций.
За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание.
Европарламент утвердил данную директиву на пленарной сессии в марте этого года. Она, как ожидается, в том числе позволит конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы.
Теперь документ опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу через 20 дней после публикации. У стран Евросоюза затем будет еще год, чтобы внедрить новые правила на практике. В директиве прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций", — указывается в документе.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление — обход санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.