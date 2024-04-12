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Депутат из Татарстана предложил мобилизовать посетителей ночных клубов

По его мнению, это позволит отправить на СВО всех, кто там «скачет всю ночь».

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил провести однодневную мобилизацию в ночных клубах в пятницу.

По его мнению, это позволит отправить на СВО всех, кто там «скачет всю ночь». При этом Шарафиев считает, что такая мобилизация не приведет к дефициту рабочих рук в экономике, так как в клубах обычно собираются люди, которые делают вид, что ничего не происходит.

«Я предложил провести однодневную мобилизацию! Провести ее надо по всей стране в пятницу во всех ночных клубах. Причем все ограничения и отводы, например, по состоянию здоровья, аннулируются, так как их состояние здоровья позволяет прийти в ночной клуб», — отметил Шарафиев.

В ноябре 2022 года Шарафиев отправился в зону СВО добровольцем и уже получил несколько государственных наград.

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