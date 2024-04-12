Депутат из Татарстана предложил мобилизовать посетителей ночных клубов

По его мнению, это позволит отправить на СВО всех, кто там «скачет всю ночь». При этом Шарафиев считает, что такая мобилизация не приведет к дефициту рабочих рук в экономике, так как в клубах обычно собираются люди, которые делают вид, что ничего не происходит.