Депутат из Татарстана предложил мобилизовать посетителей ночных клубов

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил провести однодневную мобилизацию в ночных клубах в пятницу.
По его мнению, это позволит отправить на СВО всех, кто там «скачет всю ночь». При этом Шарафиев считает, что такая мобилизация не приведет к дефициту рабочих рук в экономике, так как в клубах обычно собираются люди, которые делают вид, что ничего не происходит.
«Я предложил провести однодневную мобилизацию! Провести ее надо по всей стране в пятницу во всех ночных клубах. Причем все ограничения и отводы, например, по состоянию здоровья, аннулируются, так как их состояние здоровья позволяет прийти в ночной клуб», — отметил Шарафиев.
В ноябре 2022 года Шарафиев отправился в зону СВО добровольцем и уже получил несколько государственных наград.
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