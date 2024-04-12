Губернатор ответил, почему в Воронеже не убирали снег зимой

Александр Гусев на прямой линии объяснил, почему в Воронеже не убирали снег прошедшей зимой.
«Та система организации уборки улично-дорожной сети и тротуаров, которая действует сегодня в Воронеже не обеспечивает устранения последствий массового падения осадков и требует реорганизации», — отметил глава региона.
Этой зимой все силы были направлены на уборку автомобильных дорог. УК приходилось своими силами справляться со скоплением снеговых масс во дворах. Этой зимой Гусев пообещал выстроить более грамотную тактику расчистки города.