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Песков: в Кремле не чувствуют готовности Украины к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам.

Источник: Reuters

«Нет, не чувствуют», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что в Киеве сами должны решить, с какими государствами взаимодействовать.

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