Следующее заседание СМИД СНГ пройдет 7 октября в Москве

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ решено провести в Москве, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Он пояснил, что в ходе нынешнего заседания в Минске в узком составе главы делегаций использовали основное время для откровенного обмена мнениями по актуальной международной повестке дня и по темам сотрудничества в рамках СНГ.
«Кроме этого, в узком формате было принято решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел 7 октября 2024 года в Москве», — сказал Лебедев.