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Следующее заседание СМИД СНГ пройдет 7 октября в Москве

Руководители и заместители глав внешнеполитических ведомств обсудили в пятницу в Минске актуальные вопросы общей повестки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ решено провести в Москве, сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент Sputnik Беларусь.

Он пояснил, что в ходе нынешнего заседания в Минске в узком составе главы делегаций использовали основное время для откровенного обмена мнениями по актуальной международной повестке дня и по темам сотрудничества в рамках СНГ.

«Кроме этого, в узком формате было принято решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел 7 октября 2024 года в Москве», — сказал Лебедев.