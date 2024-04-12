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Лукашенко рассказал, что накануне по приглашению Путина встретился с членами Совбеза России

Глава государства отметил, что обсудил различные вопросы с отдельными членами Совбеза.

Источник: AP 2023

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что накануне по приглашению Президента РФ Владимира Путина встретился с членами Совета безопасности России. Об этом он заявил журналистам в Кремле, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что обсудил различные вопросы с отдельными членами Совбеза.