Лукашенко рассказал, что накануне по приглашению Путина встретился с членами Совбеза России

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что накануне по приглашению Президента РФ Владимира Путина встретился с членами Совета безопасности России. Об этом он заявил журналистам в Кремле, передает корреспондент БЕЛТА.



Глава государства отметил, что обсудил различные вопросы с отдельными членами Совбеза.



