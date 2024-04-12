Виталий Хоценко поручил провести капитальный ремонт в 50 детских садах области

В правительстве Омской области распределили бюджет на капитальный ремонт 50 детских садов. Для этих целей выделили сумму в 32,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Эта работа проводится под контролем Губернатора Омской области Виталия Хоценко. Капитальный ремонт 50 дошкольных учреждений позволит улучшить условия обучения свыше 12,2 тысячи воспитанников муниципальных детских садов», — рассказали в пресс-службе правительства.
Из общей выделенной суммы в Омск направили 16,9 миллионов рублей. На эти деньги подготовят проектно-сметные документы для капитального ремонта 26 детских садов города. Ещё 15,6 миллионов рублей распределили между 19 муниципальными районами в области. Деньги получат: Азовский, Горьковский, Знаменский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский и Черлакский районы. Там полностью отремонтируют 24 садика.
Всего документы на ремонт должны получить 107 омских дошкольных учреждений. Распределение оставшихся средств для 55 садов планируется в апреле.
«Выполнение работ по разработке сводного сметного расчета позволит претендовать на участие в распределении федеральных средств при планировании капитальных ремонтов в дошкольных учреждениях образования».
Сводный сметный расчёт на ремонт двух учреждений уже появился в двух районах Омской области: в Любинском и Крутинском.