Виталий Хоценко поручил провести капитальный ремонт в 50 детских садах области

Из общей выделенной суммы в Омск направили 16,9 миллионов рублей. На эти деньги подготовят проектно-сметные документы для капитального ремонта 26 детских садов города. Ещё 15,6 миллионов рублей распределили между 19 муниципальными районами в области. Деньги получат: Азовский, Горьковский, Знаменский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский и Черлакский районы. Там полностью отремонтируют 24 садика.