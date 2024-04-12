Три штата пригрозили не допустить Байдена до выборов

Внутрипартийные выборы — праймериз и кокусы, в ходе которых жители всех штатов и островных территорий США выбирают кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий, продолжатся до начала июня. По итогам голосования будет определено число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на конвенциях, которые обе партии проведут летом: республиканцы — 15—18 июля в Милуоки (штат Висконсин), демократы — 19—22 августа в Чикаго (штат Иллинойс). Однако большинство оппонентов Дональда Трампа и Джо Байдена уже выбыли из гонки, а оба политика еще в середине набрали «магические числа» — свыше 50% партийных делегатов, необходимых им для выдвижения.