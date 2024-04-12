Токаев поручил оказывать молодым казахстанским ученым всестороннюю поддержку

Теперь наши молодые ученые могут проходить стажировку в ведущих исследовательских центрах мира. Это хорошая тенденция, которую необходимо продолжать. Программа «Жас галым», реализуемая по моему поручению, показывает свою эффективность. Считаю, что список ее потенциальных участников нужно расширить, — сказал президент.