Токаев поручил оказывать молодым казахстанским ученым всестороннюю поддержку

АЛМАТЫ, 12 апр — Sputnik. Следует оказывать молодым казахстанским ученым всестороннюю поддержку, в частности, увеличить выделяемые им гранты, заявил Касым-Жомат Токаев на заседании Нацсовета по науке и технологиям.
"Треть проектов, финансируемых по грантам, выделяется молодым ученым. Конечно, качество таких проектов важнее количества. Необходимо увеличить ежегодное финансирование грантов, выделяемых на конкурсной основе молодым ученым.
Теперь наши молодые ученые могут проходить стажировку в ведущих исследовательских центрах мира. Это хорошая тенденция, которую необходимо продолжать. Программа «Жас галым», реализуемая по моему поручению, показывает свою эффективность. Считаю, что список ее потенциальных участников нужно расширить, — сказал президент.
Кроме этого, Токаев поручил:
поднять стоимость грантов в магистратуру и докторантуру,
проработать и внедрить механизм подготовки «индустриального PhD» совместно с крупными производственными компаниями,
привлечь ведущие вузы страны и филиалы зарубежных университетов к подготовке ученых и квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики,
разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров,
сформировать передовые инженерные школы на базе региональных вузов.
Также Токаев в числе проблемных вопросов в отечественной научной сфере назвал дефицит кадров в университетах, низкое качество научных исследований, отсутствие постоянных связей с производственными предприятиями и другие. Для их решения правительству поручено разработать специальную программу.
Еще одна проблема — серьезный региональный дисбаланс в распределении вузов: большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы. Это приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах.
«В этой связи президент напомнил, что для обеспечения целостного развития науки и высшего образования ранее поручал создать Центры академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов. Он отметил важность принятия правительством действенных механизмов для развития исследовательской компоненты вузов», — говорится в сообщении Акорды.
В завершение президент сообщил, что в настоящее время в парламенте обсуждается законопроект «О науке и технологической политике». Он выразил надежду, что документ придаст мощный импульс развитию науки.