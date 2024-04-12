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Песков: говорить о Минске как площадке переговоров с Украиной преждевременно

Российская сторона в очередной раз подчеркнула, что готова к переговорам — с учетом имеющихся реалий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Предположение, что Минск может стать площадкой для переговоров России и Украины, преждевременно, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения в пятницу журналисты задали Пескову вопрос, могут ли переговоры глав России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко означать, что Минск станет площадкой для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

«Нет, пока нет. Пока никаких деталей нет на этот счет. Это все пока преждевременно», — сказал Песков.

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Готовность к переговорам.

По словам представителя Кремля, российский лидер подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры в этой сфере могут опираться в том числе и на проект стамбульского соглашения, хотя с тех пор реалии изменились.

«У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. В то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров», — подчеркнул Песков.

Он напомнил также, что существует запрет Владимира Зеленского на проведение Киевом переговоров с Москвой, и пока он действует, говорить о возможных деталях преждевременно.

Пресс-секретарь президента России также сообщил, что Кремль сейчас не чувствует готовности украинской стороны к переговорам.