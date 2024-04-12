Лукашенко: у Зеленского в мае заканчивается срок полномочий

МИНСК, 12 апр — Sputnik. На Украине может сложиться ситуация, когда не с кем будет подписать мирный договор, об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил журналистам в Кремле.
«У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: “Ребят, а с кем подписывать договор?” С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли», — констатировал он.
По его словам, может сложиться ситуация, когда будет подписан какой-либо договор с украинской стороной, а в следующий день к власти придет другой лидер и ему не понравится документ.
«Они это отбросят, это нелегитимный президент подписывал, и я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться?», — задал риторический вопрос Лукашенко.
По его словам, такое может произойти, если, к примеру, президентом снова Петр Порошенко. Поэтому в Беларуси внимательно следят за ситуацией на Украине и тем, как стремительно падает популярность Владимира Зеленского.