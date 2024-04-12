Алейник: Швейцария пока не приглашала Беларусь на конференцию по Украине

Незадолго до этого его коллега, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал западный вариант мирного урегулирования ситуации с Украиной «путем в никуда». Также он отметил, что проект мирного соглашения Москвы и Киева, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году, отражал другие реалии. В то время, по словам Лаврова, Киев еще был договороспособен.