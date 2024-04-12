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Алейник: Швейцария пока не приглашала Беларусь на конференцию по Украине

Западные страны решили не спрашивать мнения Минска и Москвы по поводу Копенгагенского формата урегулирования ситуации на Украине.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник ответил на вопрос журналистов о том, приглашают ли Минск на конференцию по Украине в Швейцарию, передает корреспондент Sputnik Беларусь.

«Пока нет», — сказал Алейник.

Незадолго до этого его коллега, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал западный вариант мирного урегулирования ситуации с Украиной «путем в никуда». Также он отметил, что проект мирного соглашения Москвы и Киева, который был парафирован в Стамбуле в 2022 году, отражал другие реалии. В то время, по словам Лаврова, Киев еще был договороспособен.

«Принцип, когда стороны напрямую, без вмешательства извне, ищут какие-то взаимоприемлемые решения, был подорван в том же Стамбуле», — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что после парафирования документа вмешался Запад, в том числе в лице Бориса Джонсона, который занимал тогда пост премьер-министра Великобритании. Западные страны запретили Киеву подписывать договоренности с Москвой.

«…Недоговороспособность, которая уже теперь характеризует киевский режим… Если она сохранится, то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать», — подчеркнул руководитель МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что вместо прямого диалога без ультиматумов Запад навязывает так называемый «Копенгагенский процесс». В его рамках готовится конференция в Швейцарии, куда Россию не приглашают.