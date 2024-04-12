Лукашенко: необходимости вступления Беларуси в боевые действия нет и не будет

«А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы “соагрессоры”, — сказал Президент. — Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!».