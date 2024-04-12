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Лукашенко: Беларусь не будет вступать в боевые действия

По словам главы государства, России сейчас нужна мирная и спокойная Беларусь, «которая делает свое дело».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Необходимости вступления Беларуси в боевые действия нет и не будет, сказал журналистам президент республики Александр Лукашенко перед встречей в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

У белорусского главы государства спросили, как он оценивает такую вероятность. Однако Лукашенко заявил, что такой необходимости нет.

«И не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее», — цитирует его БелТА.

Президент Беларуси добавил, что накануне обсуждал с российским лидером тему Украины.

«Я же не отказываюсь, что мы “соагрессоры”. Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!» — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко Александр