Лукашенко: Беларусь не будет вступать в боевые действия

«И не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее», — цитирует его БелТА.