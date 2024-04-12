Молдавия одобрила приостановление действия ДОВСЕ

КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии одобрили в окончательном чтении приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил председатель высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.
Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Эксперты и оппозиционные политики считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт.
«Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрен во втором (окончательном — ред.) чтении голосами 53 депутатов», — сказал Гросу на заседании парламента.
Законопроект передадут на утверждение президенту. Решение вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства-участники договора.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) — боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия денонсировала ДОВСЕ в 2023 году.