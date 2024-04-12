Молдавия одобрила приостановление действия ДОВСЕ

Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Эксперты и оппозиционные политики считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт.