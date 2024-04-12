Лукашенко и Путин встретились в Кремле с Василевской и Новицким

12 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин проводят в Кремле совместную встречу с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким, передает корреспондент БЕЛТА.
Символично, что встреча глав государств с космонавтами Беларуси и России проводится в День космонавтики. Совсем недавно Марина Василевская и Олег Новицкий вернулись с орбиты. Для Беларуси это событие по-особому значимое: впервые в истории суверенной республики ее гражданин совершил космический полет. На МКС у Марины Василевской была своя задача — провести ряд исследований для белорусской науки.