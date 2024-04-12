МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами

МИД России вызвал чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Пьера Леви. Министерство сообщило, что Леви было указано на неприемлемость высказываний главы французского МИДа Стефана Сежурне об отсутствии интереса вести диалог с Москвой.
«Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», — сообщили в МИДе.
8 апреля Сежурне заявил в интервью телеканалу France 24 и радио RFI, что сейчас не в интересах Парижа вести диалог с российскими официальными лицами. По его словам, российская сторона публикует по итогам встреч пресс-релизы и сообщения, которые не соответствуют действительности.
Министр заявил это после телефонного разговора между главой Минобороны России Сергеем Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Глава российского военного ведомства упомянул о наличии сведений об «украинском следе» в организации теракта в «Крокус Сити Холле». «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявил он.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «резкими и угрожающими комментарии» российской стороны о причастности Украины к теракту. По его мнению, ответственность за теракт взяла на себя ветвь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
4 апреля глава МИД России Сергей Лавров говорил, что причастность Украины ко многим терактам в России, в том числе и к атаке на «Крокус Сити Холл», не вызывает сомнений. Президент Владимир Путин заявлял, что террористы планировали пересечь границу с Украиной, где для них организовали «окно».
9 апреля Следственный комитет возбудил дела в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО по ч. 4 ст. 205.1 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). По версии следствия, средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности через крупнейшую нефтегазовую компанию на Украине Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России. В ведомстве не уточнили, о каких террористических атаках идет речь. Указанная компания связана с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом, который входил в ее совет директоров в 2014—2019 годах.
Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них — шестеро детей, более 550 человек пострадали.