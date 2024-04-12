МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами

9 апреля Следственный комитет возбудил дела в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО по ч. 4 ст. 205.1 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). По версии следствия, средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности через крупнейшую нефтегазовую компанию на Украине Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России. В ведомстве не уточнили, о каких террористических атаках идет речь. Указанная компания связана с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом, который входил в ее совет директоров в 2014—2019 годах.