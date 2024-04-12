Лавров: на СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела Содружества

«Все всё прекрасно понимают. США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства, пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе, не хотят позволить реализации договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания.