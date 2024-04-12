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Лавров: на СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела Содружества

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на заседании СМИД СНГ обсуждалась тема вмешательства внешних сил в дела стран-участников Содружества.

Источник: Sputnik.md

«Все всё прекрасно понимают. США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства, пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе, не хотят позволить реализации договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания.

Он добавил, что Вашингтон активно пытается внедряться в Центральную Азию и создает там форматы, направленные против России, при этом публично Штаты заявляют о желании добиться «реального суверенитета» для стран на постсоветском пространстве.

«Под огромным давлением наши союзники, стратегические партнеры сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Я уверен, что в стратегическом плане линия Запада обречена на провал», — подчеркнул глава МИД РФ.

СНГ