Лавров: на СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела Содружества

«Все всё прекрасно понимают. США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства, пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе, не хотят позволить реализации договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания.
Он добавил, что Вашингтон активно пытается внедряться в Центральную Азию и создает там форматы, направленные против России, при этом публично Штаты заявляют о желании добиться «реального суверенитета» для стран на постсоветском пространстве.
«Под огромным давлением наши союзники, стратегические партнеры сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Я уверен, что в стратегическом плане линия Запада обречена на провал», — подчеркнул глава МИД РФ.