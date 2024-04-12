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В РПЦ назвали заявление главы МИД Эстонии «театром абсурда»

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Заявление главы МИД Эстонии Лаури Ляэнеметса о том, что нужно признать РПЦ «террористической организацией», возвращает страну во времена религиозных войн, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Источник: Sputnik.by

Ранее министр иностранных дел Эстонии заявил, что парламент страны должен рассмотреть вопрос о том, чтобы признать Московский патриархат Русской православной церкви «террористической организацией» и запретить его деятельность в стране.

«Мне кажется, что заявление (…) Лаури Ляэнеметса возвращает в Эстонию в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».

написал Легойда в своем телеграмм-канале.

При этом он подчеркнул, что каждый здравомыслящий человек понимает, что Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью, а в Эстонии есть Эстонская Православная Церковь, которая является законопослушной организацией.

«Данное заявление — это просто театр абсурда», — отметил Легойда.

По его словам, борьба с РПЦ, а также с русской культурой, уже превратилась в «подобие ментального наркотика», который скармливают эстонскому электорату, чтобы тот забыл о внутренних реальных проблемах.

Легойда также высказал сожаление в связи с тем, что некоторые политики «уничтожают мосты» дружбы и взаимопонимания между народами.

Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, а разрешительный томос от патриарха Московского и всея Руси Алексия II — в начале 90-х годов прошлого века.

В 2024 году миграционные власти Эстонии уведомили главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему не продлили вид на жительство. Митрополит уехал из Эстонии.

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