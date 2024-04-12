В РПЦ назвали заявление главы МИД Эстонии «театром абсурда»

Ранее министр иностранных дел Эстонии заявил, что парламент страны должен рассмотреть вопрос о том, чтобы признать Московский патриархат Русской православной церкви «террористической организацией» и запретить его деятельность в стране.
«Мне кажется, что заявление (…) Лаури Ляэнеметса возвращает в Эстонию в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».
При этом он подчеркнул, что каждый здравомыслящий человек понимает, что Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью, а в Эстонии есть Эстонская Православная Церковь, которая является законопослушной организацией.
«Данное заявление — это просто театр абсурда», — отметил Легойда.
По его словам, борьба с РПЦ, а также с русской культурой, уже превратилась в «подобие ментального наркотика», который скармливают эстонскому электорату, чтобы тот забыл о внутренних реальных проблемах.
Легойда также высказал сожаление в связи с тем, что некоторые политики «уничтожают мосты» дружбы и взаимопонимания между народами.
Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, а разрешительный томос от патриарха Московского и всея Руси Алексия II — в начале 90-х годов прошлого века.
В 2024 году миграционные власти Эстонии уведомили главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему не продлили вид на жительство. Митрополит уехал из Эстонии.