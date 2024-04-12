Токаев обозначил ряд актуальных задач, стоящих перед отечественной наукой

Президент, поздравив участников заседания с Днем науки, отметил, что сегодня поистине знаменательная дата — день рождения выдающейся личности и великого ученого Каныша Сатпаева.
В этот день отмечается 125-летний юбилей академика Каныша Сатпаева. Великий Абай является путеводной звездой духовной жизни казахов. Ахмет Байтурсынов — учитель нации. А Каныша Сатпаева можно смело назвать отцом современной казахской науки. Несомненно, Каныш Имантаевич Сатпаев является ярким представителем нашего народа. Его научные открытия и по сей день служат во благо нашего государства. Нам нужно отметить юбилей знаменитого ученого на самом высоком уровне.
Президент остановился на паводковой ситуации в стране и обратил внимание на острую нехватку квалифицированных специалистов и ученых в текущей обстановке. Он заявил, что из-за отсутствия должного внимания к науке в Казахстане был утрачен прежний научный потенциал, и сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого.
Глава государства указал на некоторые проблемные вопросы развития отечественной науки и обозначил ряд актуальных задач.
Касым-Жомарт Токаев считает важным максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата.
Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения. Ситуация требует кардинального изменения подходов к работе. Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил Правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом. По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование.
Наряду с этим лидер Казахстана указал на актуальность задач прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам поручено пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
В выступлении особое внимание было уделено потенциалу использования искусственного интеллекта. Правительством сейчас разрабатываются Стратегия развития искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.
Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд проблемных вопросов, в том числе дефицит кадров в университетах, низкое качество научных исследований, отсутствие постоянных связей с производственными предприятиями и другие. Для их решения Правительству поручено разработать специальную программу.
Еще одна проблема — серьезный региональный дисбаланс в распределении вузов: большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы. Это приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах. В этой связи Президент напомнил, что для обеспечения целостного развития науки и высшего образования ранее поручал создать Центры академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов. Он отметил важность принятия Правительством действенных механизмов для развития исследовательской компоненты вузов.
Глава государства, обозначив укрепление кадрового потенциала науки крайне актуальной задачей, отметил необходимость оказания всесторонней поддержки молодых ученых.
Треть проектов, финансируемых по грантам, выделяется молодым ученым. Конечно, качество таких проектов важнее количества. Необходимо увеличить ежегодное финансирование грантов, выделяемых на конкурсной основе молодым ученым. Теперь наши молодые ученые могут проходить стажировку в ведущих исследовательских центрах мира. Это хорошая тенденция, которую необходимо продолжать. Программа «Жас ғалым», реализуемая по моему поручению, показывает свою эффективность. Считаю, что список ее потенциальных участников нужно расширить.
Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев поручил поднять стоимость грантов в магистратуру и докторантуру, проработать и внедрить механизм подготовки «индустриального PhD» совместно с крупными производственными компаниями, привлечь ведущие вузы страны и филиалы зарубежных университетов к подготовке ученых и квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики, разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров, сформировать передовые инженерные школы на базе региональных вузов.
В завершение Президент сообщил, что в настоящее время в Парламенте обсуждается законопроект «О науке и технологической политике». Он выразил надежду, что документ придаст мощный импульс развитию науки.
Не зря в свое время выдающиеся представители нашего народа занимались просветительской деятельностью. Сейчас наступило время молодых ученых. Ваши проекты и изобретения должны приносить пользу всей стране. Одним словом, такие ученые, как вы, должны идти в авангарде научно-технического развития нашей Родины. Там, где сильна наука, и государство будет сильным.
В ходе заседания выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности», доктор географических наук, академик Ахметкал Медеу, генеральный директор научного учреждения National Laboratory Astana при Nazarbayev University, профессор Дос Сарбасов, заместитель председателя общественного объединения Young Researchers Alliance, доктор PhD Бейбит Абдикенов, заведующий кафедрой прикладной механики и инженерной графики КазНИТУ им. К. Сатбаева Айдархан Калтаев и другие ученые.