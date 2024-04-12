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Лукашенко рассказал о программе российско-белорусских полетов в космос

МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и белорусы еще не единожды совершат совместные полеты в космос, российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов», — приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на совместной встрече лидеров России и Белоруссии с участницей 21-й космической экспедиции на МКС Мариной Василевской и летчиком-космонавтом Олегом Новицким.

По словам президента Белоруссии, две страны договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. Он отметил, что российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем. Взаимодействие двух стран в этой сфере стало накануне одной из тем переговоров двух лидеров в Кремле.

Лукашенко Александр
космос