Лукашенко рассказал о программе российско-белорусских полетов в космос

По словам президента Белоруссии, две страны договорились продолжать сотрудничество в сфере космоса. Он отметил, что российское руководство пообещало поддерживать белорусских партнеров и в дальнейшем. Взаимодействие двух стран в этой сфере стало накануне одной из тем переговоров двух лидеров в Кремле.