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Нидерланды объявили о дополнительной помощи Украине на 4 миллиарда евро

Нидерланды выделят дополнительно один миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году и еще три миллиарда — в 2025 году. Об этом объявил премьер-министр королевства Марк Рютте в соцсети X.

Источник: Reuters

«Мы также выделяем 400 миллионов евро для поддержания украинской экономики на плаву и для ремонта критически важной энергетической инфраструктуры», — заявил он.

Политик добавил, что Нидерланды продолжают делать все возможное, чтобы быстрее доставлять больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО) вместе с партнерами.

Ранее президент Молдавии Майя Санду провела встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и призвала передать Украине больше средств ПВО. По ее словам, поскольку крупнейшая электростанция Киевской области Украины «была уничтожена российской ракетой», страна остро нуждается в дополнительных системах ПВО.