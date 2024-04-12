Нидерланды объявили о дополнительной помощи Украине на 4 миллиарда евро

«Мы также выделяем 400 миллионов евро для поддержания украинской экономики на плаву и для ремонта критически важной энергетической инфраструктуры», — заявил он.
Политик добавил, что Нидерланды продолжают делать все возможное, чтобы быстрее доставлять больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО) вместе с партнерами.
Ранее президент Молдавии Майя Санду провела встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и призвала передать Украине больше средств ПВО. По ее словам, поскольку крупнейшая электростанция Киевской области Украины «была уничтожена российской ракетой», страна остро нуждается в дополнительных системах ПВО.