В пяти регионах Казахстана есть вероятность второй волны паводков — Токаев

Это Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской и Улытауской областях ситуация стабилизировалась.
«По его словам, первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам», — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
Президент сообщил, что по его поручению из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи.
«Я поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба и задействовать средства как государственного бюджета, фонда “Казахстан халкына”, так и крупного бизнеса».
Еще одной важной задачей он назвал обеспечение контроля за эпидемиологической ситуацией на затопленных территориях, а также начало подготовки к весенне-полевым работам.
"Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация.
Он еще раз подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.
«Кстати говоря, утраченные документы — это тоже проблема. Люди поспешно покидали дома, надо будет помочь с восстановлением документов. Развернуть общественные штабы в тех районах, где ситуация крайне сложная. Вести разъяснительную работу».
Министерству здравоохранения совместно с министерством сельского хозяйства он поручил усилить контроль и обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки в стране, а также провести дезинфекцию многоквартирных домов, социальных и других объектов.
Отмечается, что появившаяся в соцсетях информация о распространении инфекционных заболеваний и ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с паводками не подтвердилась.
Министерству промышленности и строительства Токаев поручил сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.
Глава государства также поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.