Помощник Трампа рассказала, что экс-президент США видел Украину в составе России

«Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», — заявила Хилл, слова которой приводит британская газета The Guardian, в интервью журналисту Дэвиду Сангеру для его книги New Cold Wars: China’s Rise, Russia’s Invasion, and America’s Struggle to Defend the West («Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки по защите Запада»).