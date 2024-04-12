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Помощник Трампа рассказала, что экс-президент США видел Украину в составе России

Бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл отметила, что Трамп «не мог смириться с мыслью, что Украина — это независимое государство».

Источник: AFP 2023

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США (2017−2021) Дональд Трамп в годы своего пребывания у власти считал, что Украина должна быть частью России. Об этом сообщила бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома (2017−2019) Фиона Хилл.

«Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», — заявила Хилл, слова которой приводит британская газета The Guardian, в интервью журналисту Дэвиду Сангеру для его книги New Cold Wars: China’s Rise, Russia’s Invasion, and America’s Struggle to Defend the West («Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки по защите Запада»).

По ее словам, Трамп «не мог смириться с мыслью, что Украина — это независимое государство».

Отмечается, что книга Сангера выйдет в свет в США 16 апреля.

Трамп Дональд