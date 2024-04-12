Помощник Трампа рассказала, что экс-президент США видел Украину в составе России

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США (2017−2021) Дональд Трамп в годы своего пребывания у власти считал, что Украина должна быть частью России. Об этом сообщила бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома (2017−2019) Фиона Хилл.
«Трамп ясно дал понять, что он думал, что Украина и особенно Крым должны быть частью России», — заявила Хилл, слова которой приводит британская газета The Guardian, в интервью журналисту Дэвиду Сангеру для его книги New Cold Wars: China’s Rise, Russia’s Invasion, and America’s Struggle to Defend the West («Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки по защите Запада»).
По ее словам, Трамп «не мог смириться с мыслью, что Украина — это независимое государство».
Отмечается, что книга Сангера выйдет в свет в США 16 апреля.