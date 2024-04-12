Министр энергетики Украины призвал граждан закупать электрогенераторы

6 апреля Галущенко сообщил агентству Bloomberg о значительных разрушениях украинской энергетики как в сфере производства электроэнергии, так и в сфере ее передачи. По его словам, сумма ущерба уточняется и может достичь миллиардов долларов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Накануне на Трипольской ТЭС, крупнейшем энергогенерирующем объекте на территории Киевской области, произошел сильный пожар. Позднее Минэнерго Украины сообщило о полном уничтожении станции.