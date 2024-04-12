Небензя заявил об отсутствии сомнений в причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Помимо этого, подчеркнул Небензя, следствию удалось «получить доступ к данным с телефонов подозреваемых, содержавших изобличающие украинские спецслужбы информацию». «В распоряжении следствия имеются также подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления, — сказал российский дипломат. — Более того, имеются данные, что киевский режим длительное время сотрудничает с исламистскими радикалами и использует их в своих целях. Известно также об осуществлении вербовочной работы украинским посольством в Душанбе, которое привлекает наемников, желающих вступить в Интернациональный легион. Исполнители теракта в Крокусе и их пособники также в основном имеют таджикское происхождение».