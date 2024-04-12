Небензя заявил об отсутствии сомнений в причастности Украины к теракту в «Крокусе»

«Хочу сегодня поделиться с вами предварительными итогами его [теракта] расследования. Выделю главное — уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Глава российского диппредставительства отметил неопровержимость фактов связи террористов с украинскими спецслужбами. «В частности, по показаниям убийц, они должны были проследовать на участок государственной границы в Брянской области, после чего сжечь транспортное средство в лесистой местности и сообщить об этом своему куратору, который обеспечил бы им переход на украинскую территорию и доставку в Киев, — указал он и добавил, что “схожая схема отхода исполнителей предлагалась и при убийстве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского”.
Помимо этого, подчеркнул Небензя, следствию удалось «получить доступ к данным с телефонов подозреваемых, содержавших изобличающие украинские спецслужбы информацию». «В распоряжении следствия имеются также подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления, — сказал российский дипломат. — Более того, имеются данные, что киевский режим длительное время сотрудничает с исламистскими радикалами и использует их в своих целях. Известно также об осуществлении вербовочной работы украинским посольством в Душанбе, которое привлекает наемников, желающих вступить в Интернациональный легион. Исполнители теракта в Крокусе и их пособники также в основном имеют таджикское происхождение».