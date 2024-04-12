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Самарская область разыграла путевки и автомобиль на выставке «Россия»

Розыгрыш путевки на Байконур и автомобиля Лада Веста прошел 12 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Самарская область на международной выставке «Россия» в Москве провела масштабную программу в честь Дня космонавтики 12 апреля. Участие в мероприятии принял губернатор Дмитрий Азаров.

— Самарская область неслучайно проводит концерт в День космонавтики на главной выставке страны. Наш регион гордится славными космическими традициями. Многотысячные трудовые коллективы РКЦ «Прогресс», ОДК-Кузнецов и многих других вносят и по сей день свой вклад в освоение космоса, — отметил Дмитрий Азаров.

Во время проведения концерта регион разыграл две путевки на космодром «Байконур», каждая из которых рассчитана на 4 человек. Участие в розыгрыше смогли принять все посетители выставки. Кроме того, прошел розыгрыш самого популярного легкового автомобиля — «Лада Веста». В финале церемонии Дмитрий Азаров пригласил посетителей на стенд Самарской области, который поможет познакомиться с историей и традициями губернии.