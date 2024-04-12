Самарская область разыграла путевки и автомобиль на выставке «Россия»

Во время проведения концерта регион разыграл две путевки на космодром «Байконур», каждая из которых рассчитана на 4 человек. Участие в розыгрыше смогли принять все посетители выставки. Кроме того, прошел розыгрыш самого популярного легкового автомобиля — «Лада Веста». В финале церемонии Дмитрий Азаров пригласил посетителей на стенд Самарской области, который поможет познакомиться с историей и традициями губернии.