Самарская область разыграла путевки и автомобиль на выставке «Россия»

Самарская область на международной выставке «Россия» в Москве провела масштабную программу в честь Дня космонавтики 12 апреля. Участие в мероприятии принял губернатор Дмитрий Азаров.
— Самарская область неслучайно проводит концерт в День космонавтики на главной выставке страны. Наш регион гордится славными космическими традициями. Многотысячные трудовые коллективы РКЦ «Прогресс», ОДК-Кузнецов и многих других вносят и по сей день свой вклад в освоение космоса, — отметил Дмитрий Азаров.
Во время проведения концерта регион разыграл две путевки на космодром «Байконур», каждая из которых рассчитана на 4 человек. Участие в розыгрыше смогли принять все посетители выставки. Кроме того, прошел розыгрыш самого популярного легкового автомобиля — «Лада Веста». В финале церемонии Дмитрий Азаров пригласил посетителей на стенд Самарской области, который поможет познакомиться с историей и традициями губернии.