Небензя надеется, что США объяснят перевод средств компании Burisma

«Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является небезызвестный Хантер Байден. Рассчитываем, что американские коллеги дадут нам все необходимые разъяснения на этот счет», — сказал Небензя.