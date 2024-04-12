Парламент Молдовы одобрил приостановление действия ДОВСЕ

«Республика Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению».
Там также указано, что решение было принято с учетом «коренного изменения обстоятельств», существовавших на момент подписания договора.
После того как закон будет одобрен президентом Молдовы Майей Санду, МИД уведомит о решении Нидерланды, которые являются депозитарием документа. Через 150 дней после этого приостановление действия ДОВСЕ вступит в силу.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в 1992 году и налагает ограничения на военную технику в Европе и присутствие вооруженных сил в определенных регионах или на границах между государствами. В 1999 году 30 государств подписали соглашение об адаптации договора, которое касалось обязательства России вывести свои войска из нашей страны и Грузии. Поскольку этого не произошло, Республика Молдова отказалась начать процесс ратификации Соглашения.