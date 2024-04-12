Спортивной столицей СНГ в 2026 году станет Алматы

АЛМАТЫ, 12 апр — Sputnik. Спортивной столицей СНГ в 2025 г. объявлен город Гянджа (Азербайджанская Республика), в 2026 г. — город Алматы. Об этом сегодня договорились министры иностранных дел Содружества на первом в 2024 году заседании СМИД в Минске, сообщает пресс-служба МИД РФ.