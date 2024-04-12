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Спортивной столицей СНГ в 2026 году станет Алматы

АЛМАТЫ, 12 апр — Sputnik. Спортивной столицей СНГ в 2025 г. объявлен город Гянджа (Азербайджанская Республика), в 2026 г. — город Алматы. Об этом сегодня договорились министры иностранных дел Содружества на первом в 2024 году заседании СМИД в Минске, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Также Поволжскому государственному университету физической культуры, спорта и туризма присвоен статус базовой организации СНГ в области университетского спорта.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам. Также обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества в формате Содружества с упором на реализацию приоритетов председательства России в организации в 2024 г.

«Особый акцент был сделан на наращивании взаимодействия в сфере обеспечения безопасности в регионе СНГ, совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом».

говорится в сообщении.

Министры приняли заявления об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и к 30-летию предоставления СНГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Участники заседания также подвели итоги выполнения в 2023 г. Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников.

Одобрен проект решения глав государств об учреждении юбилейной медали по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Следующее заседание СМИД пройдет в Москве 7 октября.

СНГ