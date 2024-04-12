Гуцул готова к диалогу для восстановления отношений с Молдавией

«Я готова сесть за стол переговоров, пойти на компромиссы для того, чтобы наша автономия развивалась, и чтобы реализовать мои предвыборные обещания. Почему-то президент Молдавии видит во мне врага, хотя я открыта к диалогу», — сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.