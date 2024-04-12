Гуцул готова к диалогу для восстановления отношений с Молдавией

«Я готова сесть за стол переговоров, пойти на компромиссы для того, чтобы наша автономия развивалась, и чтобы реализовать мои предвыборные обещания. Почему-то президент Молдавии видит во мне врага, хотя я открыта к диалогу», — сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.