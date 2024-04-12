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РФ провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Россия осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Об этом 12 апреля сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что он был проведен в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов и подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении.

Результаты пуска продемонстрировали высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны, добавили в министерстве.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме», — заключили там.