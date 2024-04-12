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Глава Минобороны заявил что новый радар сможет обнаруживать беспилотники

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Второй радар для мониторинга воздушного пространства, который должен прибыть в Молдовe к концу следующего года, сможет обнаруживать объекты небольшого размера, летающие на низкой высоте. Об этом заявил министр обороны Анатолие Носатый.

Источник: Sputnik.md

«Мы определили необходимые спецификации, которые позволят обнаруживать и беспилотники, которые ранее были не так распространены и не были угрозой первостепенного значения. Очевидно, что дроны используются эффективно, поэтому мы также включили дополнительные запросы в функции радара».

сказал министр журналистам.

В то же время Носатый отметил, что второй радар позволит обеспечить больший охват воздушного пространства.

«Эти (закупленные Молдовой — Ред.) радары предназначены для раннего предупреждения, позже они будут интегрированы в систему перехвата, что обеспечит безопасность граждан», — объяснил он.

По словам министра, из-за технических и финансовых возможностей сейчас Молдова занимается закупкой только систем уведомления, но параллельно работает и ищет возможности для получения систем перехвата.

Второй радар будет закуплен Молдовой при поддержке Европейского Союза, стоимость его составит около 20 миллионов евро.