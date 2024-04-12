Власти России назвали условия для начала диалога с США по контролю над ядерными вооружениями

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков дал большое интервью агентству ТАСС, в котором прокомментировал и призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к России и США возобновить диалог и сотрудничество в сфере контроля над вооружениями. Из ответа Владимира Ермакова следует, что у России есть предусловия для этого. «К таковым относится предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран», — заявил он.
Ранее Антониу Гутерриш напомнил ядерным державам об их обязательствах по разоружению в рамках шестой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия. «Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов — Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ.— “Ъ”) и договориться о соглашении, которое придет ему на смену (в 2026 году.— “Ъ”)», — заявил Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН.
По словам Владимира Ермакова, рассуждать о судьбе ДСНВ и соглашения ему на замену на данном этапе «так же бессмысленно, как и о перспективах урегулирования политико-дипломатическими методами любых других проблем, накопившихся в области стратегической стабильности». «США по-прежнему не готовы ни к равноправному диалогу, ни к уважению коренных интересов России, ни к комплексной работе над снижением уровня конфликтности в отношениях двух крупнейших ядерных держав. Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями», — заявил он, добавив, что власти РФ не видят в этом «трагедии» и готовы к «любым вариантам развития событий».
Ранее власти США выражали сожаление в связи с тем, что Россия не соглашается вернуться к обсуждению вопросов, касающихся контроля над вооружениями и сокращения рисков. Об этом, в частности, заявил первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз. Из его комментария следует, что американской стороне непонятен подход РФ, ведущей себя иначе, чем СССР в годы холодной войны, когда Вашингтон и Москва заключали соглашения по контролю над вооружениями, несмотря на острые противоречия в других областях.
Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности. «Но вот что хотел бы подчеркнуть: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия», — заявил он далее.
По словам президента, у властей РФ «есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах по вопросам стратегической стабильности — это демагогия».
«Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», — подчеркнул тогда Владимир Путин.
Власти США же неоднократно давали понять, что не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с Россией по ядерным вооружениям. Американские эксперты также считают это маловероятным сценарием.
«Требование России к США прекратить поддержку Украины в ее защите от агрессии абсолютно нереалистично», — заявил «Ъ» председатель Совета Американской ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон), бывший дипломат Том Кантримен.
По его мнению, и Россия, и США должны быть по-прежнему заинтересованы в том, чтобы «по крайней мере, обсуждать эффективные меры по предотвращению ядерного конфликта и новой гонки ядерных вооружений». «Наличие непрямого конфликта не должно стать препятствием для этого — так же, как во время непрямых конфликтов во Вьетнаме и Афганистане», — отметил он.
Между тем в обозримой перспективе ситуация в области стратегической стабильности может еще более осложниться. США объявили о планах до конца года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности (к таковым относятся комплексы дальностью от 500 до 5500 км) для «противостояния новым угрозам в сфере безопасности». Из комментариев американских официальных лиц следует, что эта мера направлена прежде всего на сдерживание Пекина. Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн, анонсируя планы Вашингтона, отметил, что считает «опасной орбиту, по которой движется Китай» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее подобные вооружения наземного базирования были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После того как он распался (США вышли из него, обвинив Россию в нарушениях), Москва объявила о готовности и далее придерживаться добровольного моратория на размещение таких комплексов до тех пор, пока в Вашингтоне не примут решение развернуть такие системы в Европе или Азии.
В четверг заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков дал понять, что Россия пересмотрит свое отношение к этому мораторию, если соответствующие американские ракеты появятся «в любом регионе мира», включая остров Гуам — неинкорпорированную территорию США в западной части Тихого океана. «Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который Соединенными Штатами создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась ДРСМД. Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания (России и Китая.— “Ъ”). Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Пекин, на двойное сдерживание мы можем и должны ответить двойным противодействием», — предупредил Сергей Рябков.
На планы США отреагировали и в Китае. Представитель Минобороны КНР У Цянь охарактеризовал их как «опасную тенденцию». «Это будет серьезной угрозой для безопасности стран региона и нанесет серьезный ущерб региональному миру и стабильности», — заявил он (цитата по ТАСС).