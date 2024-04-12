Власти России назвали условия для начала диалога с США по контролю над ядерными вооружениями

По словам Владимира Ермакова, рассуждать о судьбе ДСНВ и соглашения ему на замену на данном этапе «так же бессмысленно, как и о перспективах урегулирования политико-дипломатическими методами любых других проблем, накопившихся в области стратегической стабильности». «США по-прежнему не готовы ни к равноправному диалогу, ни к уважению коренных интересов России, ни к комплексной работе над снижением уровня конфликтности в отношениях двух крупнейших ядерных держав. Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями», — заявил он, добавив, что власти РФ не видят в этом «трагедии» и готовы к «любым вариантам развития событий».