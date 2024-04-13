Столичные власти ужесточают контроль за курьерскими службами

Некоторые пункты приказа дептранса требуют «значительной проработки, оценки и подготовки», отметили в компании, поэтому реализация займет некоторое время и потребует «большого объема ресурсов». Во «Вкусвилле» рассказали «Ъ», что 20% курьеров компании доставляют заказы на электровелосипедах (порядка 3 тыс. человек в день по всей стране). «Мы осуществляем доставку только в соответствии с ПДД и поддерживаем инициативы дептранса», — заверили в компании, уточнив, что многие заявленные требования соблюдаются уже сейчас, например, ограничение скорости в 25 км/ч, автоматическое включение световых приборов и обучение ПДД. При этом во «Вкусвилле» отметили, что «изменения всегда требуют усилий и сопряжены с новыми вызовами»: «Например, непростой пункт для реализации — регистрация всех курьеров в информационной системе. Потенциально это усложняет вхождение в профессию. Тем не менее сервисы такси уже проходили через это, и мы справимся».