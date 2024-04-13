Столичные власти ужесточают контроль за курьерскими службами

Дептранс Москвы опубликовал приказ, призванный серьезно регламентировать работы курьеров. По оценкам мэрии, в Москве более 100 тыс. курьеров, они выполняют до 500 тыс. заказов в день. Меры, которые ранее обсуждали с бизнесом, запустят в три этапа.
С 15 мая вводятся базовые требования к внешнему виду курьеров. Снабженная светоотражающими элементами одежда работника доставки должна непременно быть чистой, а обувь полагается только «закрытого типа».
Шорты, следует из пояснений дептранса, категорически запрещены. Работодатели при этом должны позаботиться, чтобы средства передвижения, на которых работники доставляют заказы, — велосипеды и СИМ — имели действующие тормоза, рабочие фонари и надежно закрепленную корзину. Никаких пакетов, картонных коробок, «конструкций для защиты от ветра».
С 1 октября транспортное средство и сумка курьера должны быть экипированы номерами и надписью «Московский прокат» на рюкзаке. Номера внесут в базу данных ЦОДД, чтобы соблюдение правил могли контролировать камеры. А с 1 мая 2025 года начнут действовать дополнительные требования к электротранспорту: максимальная скорость — не более 25 км/ч, автоматическое притормаживание до 15−10 км/ч в «медленных» зонах (парки, пешеходные зоны), обязателен задний и передний фонарь, звонок.
Компании, осуществляющие доставку, обяжут заключить соглашение с ЦОДД Москвы и передавать в информационную систему АИС «Таксомотор» (в ней регистрируются таксисты) данные обо всех курьерах, включая номер сумки, транспортного средства, тип передвижения (пеший/велосипед/самокат), номер заказа. Все курьеры будут получать личный ID после прохождения тестирования на знание ПДД, потребуется также паспорт, ИНН, СНИЛС и другие документы, включая справку об отсутствии судимости. ЦОДД будет отслеживать движение курьеров с помощью автоматических комплексов, ГИБДД — контролировать соблюдение ПДД на дорогах.
Дептранс разрабатывает поправки к КоАП Москвы, предусматривающие административную ответственность за неисполнение документа, сообщили «Ъ» в ведомстве: «Рассчитываем, что изменения будут приняты в ближайшее время».
«Бизнесу нужно время, чтобы изготовить новые сумки, обновить и оснастить велосипеды техникой, провести настройку и интеграцию ИТ-систем», — пояснили в мэрии этапность нововведений.
Ужесточение контроля за курьерами в Москве и других крупных городах обсуждается несколько лет на фоне расширения парка СИМ. Базовый контроль за гражданами, которые пользуются электросамокатами, власти уже установили (в том числе с помощью ГИБДД и камер), за курьерами его почти нет. Население в соцсетях часто жалуется, что доставщики «бешено гоняют» по тротуарам. Разобраться с курьерскими службами ранее просил Совет по правам человека при президенте.
«Мы разделяем запрос на повышение уровня безопасности курьерских доставок — как для курьеров, так и для остальных участников дорожного движения», — заявили «Ъ» в пресс-службе фудтех-сервисов «Яндекса».
Некоторые пункты приказа дептранса требуют «значительной проработки, оценки и подготовки», отметили в компании, поэтому реализация займет некоторое время и потребует «большого объема ресурсов». Во «Вкусвилле» рассказали «Ъ», что 20% курьеров компании доставляют заказы на электровелосипедах (порядка 3 тыс. человек в день по всей стране). «Мы осуществляем доставку только в соответствии с ПДД и поддерживаем инициативы дептранса», — заверили в компании, уточнив, что многие заявленные требования соблюдаются уже сейчас, например, ограничение скорости в 25 км/ч, автоматическое включение световых приборов и обучение ПДД. При этом во «Вкусвилле» отметили, что «изменения всегда требуют усилий и сопряжены с новыми вызовами»: «Например, непростой пункт для реализации — регистрация всех курьеров в информационной системе. Потенциально это усложняет вхождение в профессию. Тем не менее сервисы такси уже проходили через это, и мы справимся».
«Движение СИМ и велосипедов регламентируется ПДД, а не приказом дептранса, — обращает внимание адвокат движения “Свобода выбора” Сергей Радько.— И работать документ не будет — реально заниматься этим некому, у полиции и так много забот». Эксперт также напомнил, что в КоАП нет отдельной санкции для нарушителей на СИМ (они попадают под категорию «иные участники движения»), а максимальный штраф — 1,5 тыс. руб. Господин Радько говорит, что дептранс мог бы передавать информацию о нарушениях в компании для наложения на курьеров санкций в рамках трудовых договоров: «Но для этого надо как-то обеспечить заключение таких договоров. А как обязать компанию наказать курьера, тем более за нарушение, которого нет в КоАП?».
Для привлечения курьеров к ответственности за нарушения, зафиксированные камерами, нужны поправки в кодекс, подтверждает член Общественной палаты РФ Александр Холодов. Эксперт при этом не исключает, что большинство электровелосипедов и СИМ, используемых курьерами, снабжены двигателями мощнее 250 ватт, а значит де-юре являются мопедами, для управления нужны права. Причем удостоверения должны быть российскими, так речь идет об участии водителей в коммерческой деятельности, говорит господин Холодов: «Проблем много, в ближайшее время это вряд ли заработает».