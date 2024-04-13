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СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание «Страна». Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных, высказавшись против объявления общей амнистии для дезертиров.

Источник: Reuters

«Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ», — пишет издание.

По его словам, «один человек» смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего подразделение отошло.

«Вопрос не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других», — заявил он.

По утверждению Зеленского, позднее украинские правоохранители нашли указанного человека.

«Он должен отвечать по закону, многие люди были убиты, а многие из них попали в плен, поэтому нельзя обобщенно всех амнистировать», — добавил он.

В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.