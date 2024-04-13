СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров из ВСУ, сообщает украинское издание «Страна». Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных, высказавшись против объявления общей амнистии для дезертиров.