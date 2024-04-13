СМИ: Зеленский выступил против объявления амнистии для дезертиров

«Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ», — пишет издание.
По его словам, «один человек» смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего подразделение отошло.
«Вопрос не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других», — заявил он.
По утверждению Зеленского, позднее украинские правоохранители нашли указанного человека.
«Он должен отвечать по закону, многие люди были убиты, а многие из них попали в плен, поэтому нельзя обобщенно всех амнистировать», — добавил он.
В среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения, в том числе за дезертирство.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство.