Посольство: Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Китай не поставляет вооружения ни одной из сторон украинского конфликта. Об этом заявил в пятницу официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе ТАСС слова чиновников американской администрации высокого ранга о том, что Китай якобы помогает России наращивать оборонную мощь в связи со специальной военной операцией на Украине.