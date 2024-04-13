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Посольство: Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Китай не поставляет вооружения ни одной из сторон украинского конфликта. Об этом заявил в пятницу официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе ТАСС слова чиновников американской администрации высокого ранга о том, что Китай якобы помогает России наращивать оборонную мощь в связи со специальной военной операцией на Украине.

Источник: Reuters

«Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — сообщил представитель китайской дипмиссии.

«Нормальная торговля между Китаем и Россией не должна подвергаться вмешательству или ограничениям. Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — подчеркнул представитель китайской дипмиссии.

Как сообщило ранее агентство Reuters, официальные лица США высокого ранга изложили на брифинге для журналистов основанную на рассекреченных разведданных версию, согласно которой Китай оказывает России поддержку в проведении спецоперации, помогая наращивать оборонную мощь в самых крупных со времен СССР масштабах. Они утверждали, что Пекин якобы поставляет Москве технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщила на специальном телефонном брифинге для журналистов, что президент США Джо Байден довел до председателя КНР Си Цзиньпина в состоявшемся между ними 2 апреля телефонном разговоре обеспокоенность Вашингтона помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве в связи с конфликтом на Украине. Китай неоднократно отрицал передачу России вооружений для использования на украинской территории.

9 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что вашингтонская администрация не обнаружила доказательств оказания Китаем прямой военной помощи России в связи со спецоперацией.

дипломатия