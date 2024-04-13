Посол РФ: новые санкции США — это даже не выстрел в ногу, а пальба без разбору

«Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок — это даже не “выстрел в ногу”, а “пальба без разбору”», — говорится в комментарии Антонова в Telegram-канале посольства.
Дипломат отметил, что США ранее свели до минимума покупки российских металлов и заставили отказаться от выгодных контрактов с поставщиками из РФ. По его мнению, Вашингтон рассчитывает, что ограничения не приведут к росту цен в самих США. «Однако администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов», — добавил посол.
Анатолий Антонов также отметил, что ограничения вводятся на фоне заявлений России о готовности к переговорам с Украиной. «Неужели новые ограничения — это ответ на протянутую Россией руку с конкретными предложениями по возобновлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине? В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», — считает дипломат.
Минфин США ранее ввел запрет на поставки в страну алюминия, меди и никеля, произведенных в России. Глобальным биржам металлов будет запрещено торговать такой продукцией. Великобритания, которая ограничила импорт алюминия, меди и никеля из РФ в 2023 году, присоединилась к санкциям относительно торговых площадок. Решение коснется Лондонской биржи металлов (LME) и Чикагской товарной биржи (CME).