Посол РФ: новые санкции США — это даже не выстрел в ногу, а пальба без разбору

Анатолий Антонов также отметил, что ограничения вводятся на фоне заявлений России о готовности к переговорам с Украиной. «Неужели новые ограничения — это ответ на протянутую Россией руку с конкретными предложениями по возобновлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине? В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», — считает дипломат.